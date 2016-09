Cinema listings

Your guide to what's on the big screen around the region over the coming week.

Friday 9 September to Thursday 15 September

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090.

Kubo and the Two Strings: Fri-Wed: 12.15, 14.40, 17.50. Thurs: 15.00, 17.30; Kubo and The Two Strings 3D: Fri: 20.15. Sat & Sun: 11.00, 20.15. Thurs: 11.45; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 10.50; Jason Bourne: Fri, Sat, Wed: 18.10; Sausage Party: Fri, Mon-Wed: 13.45, 18.30, 20.55. Sat & Sun: 18.30, 20.55. Thurs: 17.00; Morgan: Fri, Mon-Wed: 13.00; The BFG: Sat & Sun: 13.15; Blair Witch: Thurs: 13.00, 15.15, 18.45, 21.00; Purge - Election Year: Sun, Mon: 18.25. Tues, Wed: 20.40; Bad Moms: Fri, Mon: 15.30, 20.40. Sat & Sun: 20.40. Tues: 15.30, 18.25. Wed: 15.30, 20.15. Thurs: 16.15; Finding Dory: Fri, Mon-Wed: 16.00. Sat & Sun: 10.30, 13.00, 15.30. Thurs: 15.30; Ben-Hur: Fri-Wed: 12.15, 17.10, 20.00. Thurs: 12.15, 17.30, 20.15; Ben-Hur 3D: Fri-Wed: 15.00. Thurs: 14.15; Captain Fantastic: Fri, Mon-Wed: 12.25, 15.15, 19.40. Sat: 12.00, 17.10, 19.50. Sun: 12.00, 14.45, 20.25. Thurs: 12.45, 15.25, 20.20 (subtitled); Swallows And Amazons: Fri, Mon-Wed: 18.00. Sat & Sun: 10.00 (subtitled Sun), 13.30, 15.50; Highlander: Thurs: 20.00; Mystery Movie: Mon: 20.15; Cafe Society: Fri, Mon-Wed: 12.30, 17.15, 20.25. Sat: 18.00, 20.25. Sun: 18.00, 20.35. Thurs: 11.00 (parent & baby) 13.15, 18.10; Julieta: Fri, Mon-Wed: 14.50. Sat & Sun: 16.00. Thurs: 13.50; Batman - The Killing Joke: Tues: 20.15; Top Cat Begins: Sat & Sun: 10.15; My Own Private Idaho: Sun: 17.30; Elvis & Nixon: Thurs: 10.30 (senior screen); Me Before You: Thurs: 10.30 (senior screen) .

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Ben-Hur: Fri, Mon-Thurs: 13.45, 16.45. Sat & Sun: 16.45; Ben-Hur: Daily: 19.45; Finding Dory: Fri-Mon: 11.15; Finding Dory 3D: Fri-Mon: 14.15; Sausage Party: Fri-Mon: 17.15, 20.15. Tues-Thurs: 14.15, 20.15; Pete’s Dragon: Fri-Mon: 11.00; Pete’s Dragon 3D: Fri-Mon: 14.00; Bad Moms: Fri-Mon: 17.00, 20.00. Tues-Thurs: 14.00, 17.00, 20.00; Nine Lives: Fri-Mon: 10.45, 13.45; Suicide Squad: Fri-Mon: 16.45. Tues-Thurs: 13.45; The Purge - Election Year: Fri-Mon: 19.45. Tues-Thurs: 16.45, 19.45.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Ben-Hur: Fri & Wed: 13.30, 19.30. Mon & Tues: 13.30, 17.00. thurs: 13.30, 16.00. Sat & Sun: 13.30, 19.30; Ben-Hur 3D: Fri & Wed: 17.00. Sat & Sun: 17.30. Mon, Tues, Thurs: 19.30; Kubo and The Two Strings: Fri, Mon-Thurs: 13.30, 16.30. Sat & Sun: 13.45, 15.30; Swallows and Amazons: Sat & Sun: 13.30; Bad Moms: Fri, Mon-Wed: 14.00, 17.00, 20.00. Thurs: 13.45, 17.00. Thurs: 20.00. Sat & Sun: 16.00, 18.00, 20.00; The BFG: Sat & Sun: 16.30; Mechanic - Resurrection: Fri-Sun: 20.15; Suicide Squad: Mon-Wed: 19.30.

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Absolutely Fabulous: Sat, Sun, Thurs: 19.30. Thurs: 13.00.

SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

Swallows & Amazons: Fri, Mon-Wed: 19.45. Fri: 14.45 (relaxed screening), 19.45. Sat: 14.00, 17.00, 20.00. Thurs: 13.45.

SCARBOROUGH PLAZA

01723 507567

Kubo & the Two Strings: Daily: 18.00. Fri, Mon-Thurs: 16.00. Sat & Sun: 13.30; Ben-Hur: Daily: 20.00. Fri, Mon-Thurs: 13.30. Sat & Sun: 15.30; Finding Dory: Sat & Sun: 11.00.

WHITBY PAVILION

01947 604855

Swallows And Amazons: Sat: 13.00. Sun, Tues: 14.30. Mon & Wed: 19.30.

YORK REEL

01904 733633

Nine Lives: Sat & Sun: 10.20; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 13.40; Sausage Party: Fri-Wed: 13.50, 16.10, 18.30, 20.50. Thurs: 13.50, 16.10; Morgan: Dailiy: 18.30; The BFG: Sat & Sun: 11.00; Purge - Election Year: Daily: 20.30; Bad Moms: Fri, Mon-Thurs: 13.40, 18.20. Sat & Sun: 16.00, 18.20; Finding Dory: Fri, Mon-Thurs: 16.00. Sat & Sun: 11.40, 14.00; Kubo and The Two Strings: Sat & Sun: 11.30. Daily: 13.50, 16.10; Ben-Hur: Fri-Mon, Wed & Thurs: 14.50, 17.40, 20.40. Tues: 14.50, 17.40 (subtitled), 20.40; Swallows And Amazons: Sat & Sun: 12.30; The Beatles - Eight Days a Week: Thurs: 19.00; The Jungle Book: Sat & Sun: 11.30; Suicide Squad: Fri-Wed: 20.40; Blair Witch: Thurs: 20.45; Don’t Breathe: Fri, Mon-Thurs: 14.00, 16.20, 18.40, 21.00. Sat & Sun: 16.20, 18.40, 21.00.

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

Ben-Hur 3D D-Box: Daily: 11.10, 14.00, 16.50, 19.40; The Girl With All The Gifts - Unlimited Card Screening: Wed: 20.15; Blair Witch: Thurs: 11.40, 14.00, 16.15, 18.30, 20.50; Kubo and The Two Strings: Fri-Wed: 20.10. Daily: 11.10, 13.40, 16.10, 18.40. Sat & Sun: 10.20, 12.50. Thurs: 19.30; Kubo and The Two Strings 3D: Daily: 12.00, 14.30, 17.00; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 12.10, 14.40 (subtitled Sun);Sausage Party: Daily: 18.00 (subtitled Sun), 15.40, 18.0013.20, 15.40, 20.20 (subtitled Thurs); Brotherhood: Fri, Wed: 14.40. Mon, Tues: 17.20; The BFG: Sat & Sun: 11.30; Don’t Breath: Fri, Mon-Thurs: 12.00. Daily: 14.15, 16.30, 18.45, 21.00. Fri-Sun: 19.30; Alice Through The Looking Glass: Sat & Sun: 10.00; Snoopy And Charlie Brown - The Peanuts Movie: Sat & Sun: 10.00; King Fu Panda 3: Sat & Sun: 10.00; The Beatles - Eight Days A Week: Thurs: 18.00; Opera Australia - Turandot On Sydney Harbour: Thurs: 18.30; War Dogs: Fri-Sun, Wed: 17.10. Mon, Tues: 14.40. Mon, Tues: 19.30 (subtitled Tues); Purge - Election Year:Fri-Sun, Mon-Wed: 21.10; Bad Moms: Fri, Mon-Wed: 12.30. Daily: 15.00. Fri-Wed: 17.30, 20.00. Thurs: 21.10, 18.30; Finding Dory: Fri-Wed: 12.40, 15.10, 17.40. Thurs: 11.00, 13.30, 16.00; Ben-Hur: Daily: 12.10, 15.00, 17.50, 20.40; Ben-Hur 3D: Daily: 11.10, 14.00, 16.50, 19.40; Hell Or High Water: Daily: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Anthropoid: Fri, Mon-Thurs: 12.50. Daily: 15.40, 21.20. Fri-Wed: 18.30; Swallows And Amazons: Sat & Sun: 12.30; Suicide Squad: Fri, Mon-Wed: 11.50. Fri-Sun, Mon, tues: 19.50. Wed: 19.30. Thurs: 21.15, 12.00.



Have you got something to share on the story? Were you there? What do you think? - Send your pictures, videos or story and we'll publish the best × Continue the story Cinema listings Loading ... Add up to 3 photos or 1 videos to the story There's been a problem uploading your files. Please try again. By uploading your file you agree to our Terms and Conditions × Continue the story Sign in to contribute sign in shape the news in your area...