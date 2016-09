Cinema listings

Your guide to what's on the big screen this coming week.

Friday September 23 to Thursday September 29

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090

Bridget Jones’s Baby: Fri-Wed: 12.15, 15.05, 18.10, 20.25. Thurs: 12.00, 14.45, 17.35, 20.25; The Magnificent Seven: Fri-Tues: 12.45, 14.40, 17.40, 20.00. Sat & Sun: 11.00, 14.00, 17.00, 20.00. Mon, Wed: 12.10, 14.40, 17.40, 20.00. Thurs: 11.00 (parent & baby), 14.00, 17.00 (subtitled), 17.40, 20.00; The Girl With All The Gifts: Fri, Mon-Wed: 12.15, 14.50, 17.25, 20.40. Sat & Sun: 12.10 (subtitled Sun): 14.45, 17.15, 20.40. Thurs: 12.25, 15.10, 18.00, 20.40; Little Men: Fri, Tues: 18.00. Sat: 14.540. Sun: 16.00. Mon, Wed: 12.30. Thurs: 13.00; The Man Who Fell To Earth: Sun: 17.30. Mon: 13.00. Wed: 15.40; Kubo and The Two Strings: Sat & Sun: 12.25; Mystery Movie: Mon: 20.15; Michael Buble - Tour Stop 148: Sun: 18.00; ROH - Norma: Mon: 19.15; RSC Live - Cymbeline: Thurs: 19.00; Pete’s Dragon: Sat: 10.20. Sun: 10.00; Jason Bourne: Sat: 17.55; Nine Lives: Sat & Sun: 10.15; Absooultely Fabulous: thurs: 10.30 (senior screen); Independence Day - Resurgence: Thurs: 10.30; The BFG: Sat: 10.00, 12.40. Sun: 10.30, 13.15; Blair Witch:Fri, Tues: 12.30, 20.55. Sat & Sun: 20.55. Mon, Wed: 18.00, 20.55. Thurs: 17.45, 20.55; Anthropoid: Fri, Tues: 14.15, 20.10. Sat: 20.20. Sun, Wed: 20.10. Mon: 14.15; The Beatles - Eight Days A Week: Fri, Tues: 19.50. Sat, Wed: 15.10. Sun: 17.10. Thurs: 14.40; Cafe Society: Fri, Sat, Tues: 17.55. Mon: 16.00. Wed: 13.15. Thurs: 15.20; Finding Dory: Sat: 10.00, 12.45. Sun: 10.00, 12.25; Ben-Hur: Fri, Tues: 12.25, 17.00. Sat: 19.50. Mon, Wed: 17.00. Thurs: 12.30; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: thurs: 18.00; Deepwater Horizon: Thurs: 12.10, 17.45, 20.15; Captain Fantastic: Fri, Tues: 15.10. Sat: 17.40. Sun: 19.50. Mon, Thurs: 15.20. Wed: 14.15; Swallows And Amazons: Fri, Tues: 15.45. Sat: 15.20. Sun: 14.50.

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Bridget Jones’s Baby: Sat & Sun: 10.45. Daily: 13.45, 16.45, 19.45; The Magnificent Seven: Daily: 13.30, 16.30, 19.30; Finding Sory: Sat & Sun: 10.30; Don’t Breath: Fri, Mon-Thurs: 14.00. Daily: 17.00;

Blair Witch: Daily: 20.00;

Kubo & The Two Strings: Sat & Sun: 11.00, 14.00.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Bridget Jones’s Baby: Fri, Tues, Thurs: 13.45, 17.00 (subtitled Tues), 19.45. Sat & Sun: 13.45, 17.00, 20.00. Mon & Wed: 13.30, 17.00, 19.45; The Magnificent Seven: Fri & Thurs: 13.30, 19.30. Sat: 19.45. Mon & Wed: 13.30. Tues: 13.30, 16.30. Fri: 16.30. Sat: 13.30, 16.30. Sun: 13.30, 16.30, 19.30. Mon & Wed: 16.30, 19.30. Thurs: 16.30; Captain Fantastic: Fri: 17.00. Sun: 19.45. Mon & Wed: 16.15. tues: 19.30. Thurs: 17.00. Fri & Thurs: 14.00, 19.30. Sat: 19.30. Mon & Wed: 14.00. Tues: 14.00 (subtitled), 17.00; Kubo & The Two Strings: Sat & Sun: 13.00; The BFG: Sat & Sun: 15.15; Swallows and Amazons: Sat & Sun: 17.45.

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Bridget Jones’s Baby: Fri: 10.30. Sat, Mon-Thurs: 19.30. Tues: 13.00. Sun: 15.00.

SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

Cafe Society: Fri: 14.45. Sat: 14.00, 17.00 (subtitled), 20.00. Tues: 19.45. Thurs: 13.45.

SCARBOROUGH, PLAZA

01723 507567

Bridget Jones’ s Baby: Daily: 14.00, 17.00, 20.00; The BFG: Sat & Sun: 11.30.

YORK CITY SCREEN

0871 9025726

The Girl With All The Gifts: Fri: 13.00, 15.40, 18.20, 21.00. Sat: 13.15, 15.50, 18.25, 21.00. Sun: 12.40, 15.30, 18.05, 21.00. Mon: 11.00, 13.40, 16.20, 18.15. Tues: 13.35, 15.30, 18.10, 20.50. Wed: 11.00 (big scream)13.20, 15.50, 18.20, 20.50. Thurs: 13.00, 15.40, 18.20, 21.00; Things To Come: Fri, Thurs: 12.30. Sat: 18.10. Sun: 11.00. Mon: 15.55. Tues: 18.35. Wed: 13.35; Bridget Jones’s Baby: Fri, Sat: 12.20, 15.10 (subtitled Fri), 18.00, 20.50. Sun: 12.00, 14.50, 17.40. Mon: 12.20, 15.10, 18.00, 2055 (subtitled). Tues: 12.10, 15.00, 17.55, 20.50. Wed: 12.40, 15.30, 18.15, 21.00. Thurs: 12.20, 15.10, 18.00, 20.50; The Beatles - Eight Days A Week: Fri: 15.00, 20.40. Sat: 12.30, 20.40. Sun: 15.20. Mon: 13.00. Tues: 10.40. Thurs: 17.40; Hell Or High Water: Fri: 18.10. Sat: 15.30. Sun: 20.40. Mon: 10.40. Tues: 16.10. Wed: 15.55. Thurs: 15.00; Toddler Time - Q Pootle 5 - Prg 12: Fri: 11.30; London International Animation Festival - Kid’s Club Special: Sat: 10.30 (activities), 11.15 (film); Aladdin: Sun: 13.20. Thurs: 10.45; Michael Buble - Tour Stop 148: Sun: 18.30; ROH Live - Norma: Mon: 19.15; Sid And Nancy: Mon: 20.50; NT Encore - The Threepenny Opera: Tues: 12.00; Chevalier: Tues: 21.00; RSC Live - Cymbeline; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: Thurs: 20.40.

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

The Magnificent Seven - D Box: Daily: 11.10, 14.10, 17.10, 20.10. Fri-Wed: 19.10; Harry Potter and The Prisoner Of Azkaban: Sat: 10.45; Deepwater Horion: Thurs: 19.20, 12.30, 15.10, 17.50, 20.30; The Magnificent Seven: Daily: 12.10, 15.10, 18.10, 21.10, 11.10, 14.10, 17.10, 20.10. Fri-Wed: 19.10; The Girl With All The Gifts: Daily: 12.40, 15.20, 18.00, 20.40; Bridget Jones’s Baby: Daily: 12.10, 13.00, 14.00, 16.00, 18.10, 19.40. Fr-Sun, Tues, Thurs: 19.00. Fri-Sun, Mon, Wed: 20.20. Fri, Sun-Thurs: 11.10. Fri, Sat, Mon-Thurs: 15.10.Fri, Sat, Mon-Wed: 21.00. Sun, Thurs: 21.00 (subtitled); Kubo and The Two Strings: Fri, Sat, Mon-Wed: 13.40. Fri-Wed: 16.20. Sat & Sun: 11.00. Sun: 13.40 (subtitled). Thurs: 13.30, 16.00; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 10.10; Sausage Party: Fri, Mon-Thurs: 11.20. Fri-Wed: 16.45, 21.15. Thurs: 21.30; The BFG: Sat & Sun: 11.10; Oppam: Sun: 14.00. Tues: 20.20; The Jungle Book: Sat & Sun: 10.00; Ice Age - Collision Course: Sat & Sun: 10.00; Kung Fu Panda 3: Sat & Sun: 10.00; Blair Witch: Daily: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00. Daily: 21.20 (subtitled Mon); The Infiltrator: Fri, Mon-Thurs: 13.40. Fri-Wed: 17.30; The Rolling Stones - Havana Moon: Fri: 21.40; Michael Buble - Tour Stop 148: Sun: 15.00; ROH Opera Live - Norma: Mon: 19.15; RSC Live - Cymbeline: Wed: 19.00; Bad Moms: Fri, Sat-Wed: 18.50. Fri, Sat, Mon-Wed: 15.00. Thurs: 16.50; Finding Dory: Sat & Sun: 11.40, 14.10; Ben-Hur: Fri, Sat, Mon-Wed: 12.15. Sun: 11.10; Hell Or High Water: Fri, Mon-Wed: 11.10. Thurs: 11.00; Don’t Breath: Fri, Mon-Thurs: 11.30. Daily: 13.50, 16.10, 18.30, 20.50.

WHITBY PAVILION

01947 604855

Pete’s Dragon: Fri: 19.30. Sat & Sun: 14.30; David Brent - Life On The Road: Sat & Sun: 19.30. Mon: 14.30.